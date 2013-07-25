Займы по суммам: микрозаймы онлайн в MoneyMan!

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Займы по суммам

Каждый клиент «займ до зарплаты» понимает по-своему. Для кого-то это 10000, для других — заем до 50000 рублей. У нас у всех разные потребности. Некоторые обращаются к нам чтобы найти средства для оплаты ЖКХ услуг, тогда 15000 рублей будет достаточно. Кому-то требуется срочно оплатить университет ребенку — для оплаты семестра может понадобится и 80000 рублей. Мы собрали основные пакеты, которые пользуются популярностью у наших клиентов, и для нашего удобства опубликовали их в виде отдельного списка.

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Сумма

3000 ₽

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Сумма

5000 ₽

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Сумма

8 500 ₽

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Сумма

10 000 ₽

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Сумма

15 000 ₽

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Сумма

17 500 ₽

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Сумма

20 000 ₽

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Сумма

24 000 ₽

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Сумма

27 000 ₽

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Сумма

30 000 ₽

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Сумма

35 000 ₽

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Сумма

40 000 ₽

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Сумма

50 000 ₽

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Сумма

60 000 ₽

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Сумма

70 000 ₽

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Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
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