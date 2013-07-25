Займы по суммам: микрозаймы онлайн в MoneyMan!

Главная страница

Продукты

Займы по суммам

Займы по суммам

Каждый клиент «займ до зарплаты» понимает по-своему. Для кого-то это 10000, для других — заем до 50000 рублей. У нас у всех разные потребности. Некоторые обращаются к нам чтобы найти средства для оплаты ЖКХ услуг, тогда 15000 рублей будет достаточно. Кому-то требуется срочно оплатить университет ребенку — для оплаты семестра может понадобится и 80000 рублей. Мы собрали основные пакеты, которые пользуются популярностью у наших клиентов, и для нашего удобства опубликовали их в виде отдельного списка.